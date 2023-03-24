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Anketlerde ve sosyal medyada manipülasyon! A Haber'de çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar köşeme sığmadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Anketlerde ve sosyal medyada manipülasyon! A Haber’de çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği yalanlar köşeme sığmadı

ABD’li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor? ABD Türkiye’deki seçime etki mi ediyor? Sosyal medyadan ve anketler üzerinden seçime müdahale mi? İletişimci-Yazar Ali Saydam ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine müdahale mi ediyor? ABD destekli anketler üzerinden seçmenler yönlendiriliyor mu? ABD'li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor?

7'li koalisyon ve adayları Kemal Kılıçdaroğlu bu oyunun neresinde?

İletişimci-Yazar Ali Saydam ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İletişimci-Yazar Ali Saydam: Yalan uzun vadede iş yapmaz. Ama kısa vadede harekete geçirebilir.

Ben böyle bir köşede yayınladım Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece onun söylediği yalanları sığmadı köşeye. Birer cümle birer cümle yazmaya çalıştım sığmadı. Onları söylüyor söylüyor unutuyor ondan sonra.

Ortaya provokatif gerçekle hiçbir alakası olmayan gerçeği şu veya bu şekilde gerçeğe yaslanması mümkün olmuyor. Yalanlarla bu işin yürümesi mümkün değil.

Hala Karadeniz doğal gazının olmadığını ifade ediyorlar. Akıl mantık alacak gibi değil.

Çıkaramazsınız. Çıkardık. Sisteme dahil edemezsiniz. Ediyorlar. İşte oradan basamazsın.

Öyle bir yalan zinciri var ki bu yalan zinciri kısa vadede iş yapar. Erdoğan düşmanlığı ekseninde buluşuyor ya bu 6 parti. Başka hiçbir eksende buluşmuyorlar çünkü.

Ne demokrasi konusunda hem fikirler.

Yalan nereye dayanırsa dayansın kısa vadede bir propaganda aracı olarak etkili oluyor fakat uzun vadede hiçbir etkisi yok.

Bumerang etkisiyle tersine dönüyor. Yalancı durumuna düşürüyor insanı. Yalan üstüne yalan söylenmiş. Algılama yönetimi açısından belli bir vadede hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz.

SALDIRI ALANI OLARAK KULLANACAKLAR

Önümüzdeki dönemde benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyayı bir saldırı ve kısa vadeli etki alanı gibi kullanıp aslında siyasi iletişimin esas kanalı olarak televizyonu tercih edecek partiler.

MAHALLE MAHALLE ÇALIŞIYORLAR

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: Bir süre önce Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin İstanbul'a geldiği kulislere yansımıştı. Bu 6 kişi enteresan bir şekilde kimin tarafından getirildiği henüz belli değil sözde belli değil ama ne için geldikleri çok açık.

5 yıldızlı bir otelde bunlar bir üs kurdular ve İstanbul'u 4 bölgeye ayırdılar. Ankara, İzmir ve Adana'yı da ikişer bölgeye ayırdılar. Buralarda mahalle mahalle çalışıyorlar.

Ne yapıyorlar bunlar? Öncelikle bir önceki seçimde ne kadar oy kimlere çıkmış o anlamda çalışıyorlar ve ayrıca seçmen tercihlerine yönelik de özel içerikler üretiyor bu ekip. Bu içerikler daha sonra özellikle sosyal medyanın bütün aparatları bütün mecralardan servis edilecek ve belli kitleye belli konuda manipülasyonlar yapılacak.

Aynı şekilde ABD'li ünlü bir danışmanlık şirketinin yine ekibi Türkiye'ye geldi bunlar bir çalışma yapıyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın fazla oy aldığı yerlerde mahalle mahalle ev ev çalışmalara devam ediyorlar. Burada hangi mahallelerde hangi evlerde daha çok Cumhur İttifakı'na oy çıkmışsa ikinci bir ekip buralara gidiyor ve burada özel bildiğiniz şimdiden seçim çalışmaları başladı. Seçim sonrasına yönelik vaatlerde bulunuyorlar ve tercihlerini değiştirmek üzere manipülasyon çalışmalarına devam ediyorlar.

ABD niye ilgileniyor? Doğrudan bir müdahale nerede görülmüş? Doğrudan bütün güçleriyle kirli ve gizli güçleriyle şu an Türkiye'deki 2023 14 Mayıs seçimleri öncesinde ciddi bir çalışma yapıyor. Bunun amacı belli siyasi manipülasyon yapmak. Psikolojik harekat yapmak. Doğrudan seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik sosyal medya üzerinden seçmenin tercihlerini değiştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!

ABD’nin 14 Mayıs planı! Anketler üzerinden operasyon çabası
Kılıçdaroğlu’nun yalanı tutanaklarla ifşa oldu
Söylediği yalanlar köşeme sığmadı "SÖYLEDİĞİ YALANLAR KÖŞEME SIĞMADI"
Mahalle mahalle çalışıyorlar "MAHALLE MAHALLE ÇALIŞIYORLAR"

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