CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten çarpıcı açıklama: Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!

"CHP'DEN BUNU GÖREMEDİK"

Burada bir bilgi de vermek istiyorum bu çok tartışıldı AK Parti milletvekillerinden alınan bağışların AFAD'a gönderilmesi konusunda bir karar aldı. MHP de bunu gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz süreçte hepimizin de ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara sahip çıkılması adına güzel faaliyetlerdi bunlar ama CHP'den bunu göremedik.

ADAY BAŞI NE NE KADAR ALINIYOR?

Şu an itibariyle aday başı 30 bin TL gibi yüksek bir rakam alıyor. 100-150 milyonun üzerinde belki meblağ toplayacak.