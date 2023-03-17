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CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten çarpıcı açıklama: Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten çarpıcı açıklama: Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!

Son dakika haberi... Kimler anket manipülasyonu yapıyor? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kimler anket manipülasyonu yapıyor? Batı anket ve sosyal medya üzerinden seçime müdahale mi ediyor? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? Koalisyonun adayı ile HDP görüşmesinin perde arkasında ne var? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MİLLETİN AKLIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Masanın lokomotifi PKK'nın siyasal uzantısı olan partiyle görüşme yapacaksınız sonra da siz görüşmeyiz ama siz görüşün. Milletimizin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Milletimiz bu tiyatroyu görmüyor mu zannediyorsunuz? Kimin kiminle yol yürüdüğünü herkes görüyor.

"ÜLKEMİZİN ROTASINI MİLLETİMİZ TAYİN EDECEKTİR"

Bu masanın üzerinde emperyal güçlerin gölgesi vardır. Bu milleti kimse yolundan çeviremez. Ülkemizin rotasını milletimiz tayin edecektir.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek: CHP'den istifa ettiğim süreçte bu anket şirketlerine işte bazı kanallara malum toplumumuzun bildiği kanallara çok ciddi miktarda paraların aktarıldığını ifade etmiştim.

MANİPÜLASYONLARI DAHA KOLAYLIKLA SAĞLAYABİLMEK

Bu aktarımların esas nedeni bu tür manipülasyonları daha kolaylıkla sağlayabilmek. Talimatla gelen neticeleri bunlar marifetiyle açıklatabilmekti. Bunlar şu an itibariyle de fazlasıyla devam ediyor.

TROLLERİN AÇTIĞI HESAPLARLA ANKETLER YAPILIYOR

Sosyal medyada trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor. Oralara isimler konuyor. Anket şirketleri arka arkaya açıklamalar yapıyor. Toplumda hakikatten olmamış hadiseleri o toplumun vatandaşın iradesini yansıtmayan noktalarda değerlendirmeler yapmak suretiyle manipülasyonlarına tam gaz devam ediyorlar.

YASAL DÜZENLEME VAR MI?

Esas itibariyle buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılması epey gündemde tartışılmıştı ama kanaatimce süreç içerisinde el vermedi neler oldu gerçekleşmedi bunu bilemiyorum ama bunun yapılması bizim mevzuatımızdaki bu eksikliğin de giderilmesi gerekiyordu. Yurt dışı örneklerinde bunların olduğunu biliyoruz. Anketlerin hangi sürelerle yapılacağı, kaynaklarının tam ne net olarak belirlenmesi gibi noktalarda toplumu aydınlatıcı ve herkesin bilebileceği bilimsel gerçeklikte yapılması şartları var. Ancak bizde belediyelerden partiden finansmanı yapılan kişilerin bunu gerçekleştirdiğini biliyoruz.

"CHP'DEN BUNU GÖREMEDİK"

Burada bir bilgi de vermek istiyorum bu çok tartışıldı AK Parti milletvekillerinden alınan bağışların AFAD'a gönderilmesi konusunda bir karar aldı. MHP de bunu gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz süreçte hepimizin de ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara sahip çıkılması adına güzel faaliyetlerdi bunlar ama CHP'den bunu göremedik.

ADAY BAŞI NE NE KADAR ALINIYOR?

Şu an itibariyle aday başı 30 bin TL gibi yüksek bir rakam alıyor. 100-150 milyonun üzerinde belki meblağ toplayacak.

BUNUN GEREKÇESİ NEDİR?

İşte bu anket şirketlerinin bazı kanallarının finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Hala bunların bu faaliyetlerine yapmalarına o kadar ihtiyaçları var ki benim iki yıl önce dile getirdiğim husustan hiçbir şekilde bir ders çıkarılmamış. Hala bu meblağlarla Hazine'den gelen rakamlarla adaylardan toplanan rakamlarla bu finansmanı sürdürmeye devam ediyorlar.

"BU SEÇİM TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA"

Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasında geçecek bir seçimdir. Bunu milletimizin anladığı kanaatindeyim. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçecek bir seçim değildir. Türkiye ile ABD ve beraberindeki şüreka arasında geçecektir.

Dün CHP'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı açıklama yaptı bizim iktidarımızda İsveç, Finlandiya NATO'ya girecek, Rusya'ya bizim NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız, Demirtaş'ı Kavala'yı serbest bırakacağız dedi. Netice itibariyle Avrupa'nın ABD'nin istediklerini biz tamamen yerine getireceğiz diyor. Bu seçimin ehemmiyeti bundan çok önemli. 14 Mayıs'ta Türk milletinin sandıklara yansıtacağı irade bunun için önemli.

İBRETLİK BİR DURUM!

Şu anda CHP'nin en büyük sorunu bu 4 partiye verilecek milletvekilleri sayısıdır bu konuda da büyük sıkıntılar olduğu net olarak ortadır. Yüzde 1'i bile bulamayan partiler Meclis'te 20 kişilik vekillik kontenjanı isteyerek grup kurma çabası içerisindeler. Burada da milletin temsilcilerinin milletin vekillerinin nasıl bir şekilde pazarlık unsuru haline getirildiğinin görülmesi de herhalde bizim siyasi tarihimiz açısından da ibretlik bir durum olacaktır diye düşünüyorum.

Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor! "TROLLERİN AÇTIĞI HESAPLARLA ANKETLER YAPILIYOR!"

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