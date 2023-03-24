ABD’nin 14 Mayıs planı! Anketler üzerinden operasyon çabası: 2018’deki seçim sonuçlarını alıp mahalle mahalle...

Sanmayın ki ABD sadece sosyal medyadan seçime etki etmeye çalışıyor. Bir de anketler üzerinden yürütülen sinsi bir çalışma var. ABD'nin dünyaca ünlü bir danışmanlık firması Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bir süredir anketler yaptırıyor. Türk firmalara ABD'den yollanan sorularla adeta sokağın röntgenini çekiyorlar.

2018 seçimlerinde iktidar partisine yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda yoğunlaşan anketçilerin topladığı veriler ABD'li firmaya teslim ediliyor. İlk anketten 10 gün sonra o evlere anketçilerin dâhil olmadığı ikinci ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ve siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılıyor. Seçim sonrasına yönelik vaatler havada uçuşuyor. Çok ince bir siyaset mühendisliği çalışması bu ve çok da pahalı. Ama bunun bir önemi yok. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.

14 Mayıs tam da bu yüzden çok kritik. Küresel emperyalizm bu topraklardaki son kozunu oynuyor. Başaramayacaklar...