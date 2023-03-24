ABD'nin 14 Mayıs planı! Anketler üzerinden operasyon çabası: 2018'deki seçim sonuçlarını alıp mahalle mahalle...
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım devam ederken, geçtiğimiz günlerde ABD'nin sosyal medya üzerinden seçim operasyonu ifşa olmuştu. ABD'nin kurguladığı operasyonun sadece sosyal medya aracılığı ile değil, anket çalışmalarıyla da sürdüğü öğrenildi. 2018 seçimlerinde AK Parti'ye yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklara giden ABD'li anket firmalarının burada çalışma yaptığı ve bu çalışmaların ardından aynı evlere giden bir başka ekibin bu kişilerin siyasi tercihlerini değiştirmek için çaba harcadığı öğrenildi.
Türkiye'deki seçimi "2023'te yapılacak en önemli seçim" olarak gören "küresel çete" de 6'lı koalisyon üzerinden kendine çıkar sağlamak için çalışıyor. Daha önce Başkan Erdoğan'a karşı algı çalışması yapan küresel çetenin basın ayağı şimdi de sosyal medya ve anket şirketleriyle yeni bir çalışma yürütüyor.
OPERASYONUN MERKEZ ÜSSÜ ABD
Seçimlere müdahale etmek için yapılan operasyonların başını ABD çekiyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 2023 seçimleri için "Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek. Batı Türkiye'deki muhalefete yardım ederse Erdoğan durdurulabilir" gibi skandal ifadeler kullanmıştı.
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Sadece Bolton da ABD'li tüm yayın kuruluşları Erdoğan'a karşı 6'lı koalisyonun adayının desteklenmesi gerektiğini savundu.
Hatta geçen günlerde daha da ileriye giden Japon asıllı ABD'li bir profesör, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp muhalefet için oy istedi.
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ABD seçimle ilgili operasyonu sadece sosyal medya üzerinden yürütmüyor. Sahadaki anket çalışmaları da bir operasyona hizmet ediyor. Konuyla ilgili olarak Milliyet Gazetesi yazarlarından Zafer Şahin köşesinde bir yazı kaleme alırken, ABD'li şirketlerin seçim öncesi anketler aracılığı ile yaptığı operasyona dikkat çekti.
Zafer Şahin şu ifadeleri kullandı:
ki hafta önce bu köşeden "Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de" diye yazdık.
Sosyal medyada iktidara nasıl operasyon çekildiğini, bazı hesapların nasıl görünmez hale getirildiğini, bazılarının ise adeta uçurulduğunu tüm detaylarıyla anlattık.
İnanmayan "Hadi canım sende... Ne işi olur ABD'nin bizim seçimlerle" diyenler çarşamba günü neyin ne olduğunu bizzat deneyimledi. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun altılı masayı adeta bombaladığı açıklamaları Twitter gündeminde yoktu! Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir meselesinin Twitter gibi aşırı siyasi bir mecrada gündem olmaması mümkün mü? Ama olmadı.
Sanmayın ki ABD sadece sosyal medyadan seçime etki etmeye çalışıyor. Bir de anketler üzerinden yürütülen sinsi bir çalışma var. ABD'nin dünyaca ünlü bir danışmanlık firması Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bir süredir anketler yaptırıyor. Türk firmalara ABD'den yollanan sorularla adeta sokağın röntgenini çekiyorlar.
2018 seçimlerinde iktidar partisine yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda yoğunlaşan anketçilerin topladığı veriler ABD'li firmaya teslim ediliyor. İlk anketten 10 gün sonra o evlere anketçilerin dâhil olmadığı ikinci ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ve siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılıyor. Seçim sonrasına yönelik vaatler havada uçuşuyor. Çok ince bir siyaset mühendisliği çalışması bu ve çok da pahalı. Ama bunun bir önemi yok. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.
14 Mayıs tam da bu yüzden çok kritik. Küresel emperyalizm bu topraklardaki son kozunu oynuyor. Başaramayacaklar...
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