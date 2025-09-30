Sosyal konutlar birer birer teslim ediliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İlk Evim Projesi kapsamında tamamlanan Muğla Seydikemer sosyal konutlarının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bakan Kurum, yıl sonunda başlayacak 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili olarak, "Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" dedi.