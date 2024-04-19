19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Soru işaretleriyle dolu “misilleme”! Saldırıyı neden ABD duyurdu?

Soru işaretleriyle dolu “misilleme”! Saldırıyı neden ABD duyurdu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 11:55
İsrail yorum yapmadı, İran “füzeli saldırı olmadı” mesajı verdi. Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayıyınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 İETT otobüsü çarpıştı
2 İETT otobüsü çarpıştı
Soru işaretleriyle dolu “misilleme”
Soru işaretleriyle dolu “misilleme”
Bu işten Netanyahu istifade ediyor
"Bu işten Netanyahu istifade ediyor"
Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Çarpıcı sözler
Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Çarpıcı sözler
Çarpıcı sözler: Şeytan üçgeni!
Çarpıcı sözler: Şeytan üçgeni!
FETÖ’cü alçak gizli geçitte enselendi
FETÖ'cü alçak gizli geçitte enselendi
Teröre operasyon! 5 DEAŞ’lı yakalandı
Teröre operasyon! 5 DEAŞ’lı yakalandı
Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?
Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?
İsrail’den İran’a misilleme!
İsrail’den İran’a misilleme!
Canlı yayın sırasında deprem oldu!
Canlı yayın sırasında deprem oldu!
Uzman isim 5.6’lık deprem için uyarı niteliğinde dedi!
Uzman isim 5.6'lık deprem için "uyarı niteliğinde" dedi!
Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?
Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?
Daha Fazla Video Göster