Soru işaretleriyle dolu “misilleme”! Saldırıyı neden ABD duyurdu?

İsrail yorum yapmadı, İran “füzeli saldırı olmadı” mesajı verdi. Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayıyınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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