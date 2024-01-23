24 Ocak 2024, Çarşamba
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SONDAKİKA: İsveç’e NATO onayı! Genel Kurul'da 287 kabul, 55 ret, 4 çekimser oy kullanıldı
TBMM, İsveç'in NATO katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi'ni kabul etti. 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.