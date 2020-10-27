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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 27 Ekim Salı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız." ifadeleriyle vatandaşları uyardı. İşte 27 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...