Son dakika haberi... Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı.