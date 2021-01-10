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Son dakika: Yeni yılın ilk kabine toplantısı! Kısıtlamalar hafifletilecek mi? İşte kabine gündemindeki konular

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Giriş: 10.01.2021 11:34
Güncelleme:10.01.2021 15:50
Son dakika haberi... Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Son dakika: Yeni yılın ilk kabine toplantısı! Kısıtlamalar hafifletilecek mi? İşte kabine gündemindeki konular SON DAKİKA: YENİ YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI! KISITLAMALAR HAFİFLETİLECEK Mİ? İŞTE KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

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