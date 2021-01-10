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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yeni yılın ilk kabine toplantısı! Kısıtlamalar hafifletilecek mi? İşte kabine gündemindeki konular Son dakika: Yeni yılın ilk kabine toplantısı! Kısıtlamalar hafifletilecek mi? İşte kabine gündemindeki konular Son dakika haberi... Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı. Giriş Tarihi: 10.01.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 15:50 Son dakika haberi... Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı. İşte o açıklamalar; GALERİ DEVAM EDİYOR TEDBİRLERİN 6'NCI HAFTASI
Gündemin en önemli maddesinin
koronavirüsle mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin artık 6'ncı haftasındayız dolayısıyla bu tedbirlerin etkisi ne oldu sonuçları ne oldu, bunun genel bir değerlendirilmesi yapılacağını söyleyebiliriz KISITLAMALAR HAFİFLETİLECEK Mİ?
Merak edilen şu
kısıtlamalar hafifletilecek mi dolayısıyla buna yönelik bir karar gelecek mi? Bunu bekliyoruz açıkçası. Ki Bilim Kurulunun tavsiye kararlarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıda aktaracak. Perşembe günü alınan tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Eğer tedbirlerin yeterince sonuç verdiği düşünülürse o zaman kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme gelebilir. KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: AŞI
Bunun dışında
aşılama çalışmaları gündemde. Çin'den gelen aşılar için analiz süreci devam ediyor ama artık sona yaklaşıldı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Uygun bulunması halinde acil kullanım onayı verilecek. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Bir yandan hastanelerde aşı odalarına yönelik çalışmalar var diğer yandan aşıların 81 ile nakledilmesi konusu var. Buna ilişkin planın masaya yatırılmasını bekliyoruz. YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
Yerli aşı çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Nisan ayında artık yerli aşı çalışmalarından birinin tamamlanması hedefleniyor.
Dolayısıyla yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum bu toplantıda ele alınacaktır.