KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: AŞI

Bunun dışında aşılama çalışmaları gündemde. Çin'den gelen aşılar için analiz süreci devam ediyor ama artık sona yaklaşıldı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Uygun bulunması halinde acil kullanım onayı verilecek. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Bir yandan hastanelerde aşı odalarına yönelik çalışmalar var diğer yandan aşıların 81 ile nakledilmesi konusu var. Buna ilişkin planın masaya yatırılmasını bekliyoruz.