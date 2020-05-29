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Son dakika: Türkiye’den tarihi adım! Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih Karadeniz’e açılıyor |Video

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Giriş: 29.05.2020 14:10
Güncelleme:29.05.2020 14:10
Son dakika haberi... Türkiye tarihi günde tarihi bir adım daha atıyor. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih bugün Karadeniz’e açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’e Uğurlama Töreni'ne katılacak.

Son dakika haberi... Türkiye tarihi günde tarihi bir adım daha atıyor. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih bugün Karadeniz'e açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e Uğurlama Töreni'ne katılacak.

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirecek olan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin bugün Karadeniz'e açılarak 1 Haziran'da Trabzon Limanı'nda olması bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak.

Fatih Sondaj Gemisinin Trabzon Limanı'nda konuşlanacak olması nedeniyle Trabzon Limanı'nda hummalı bir çalışma sürerken, gemiye yüklenecek olan bin 200 ton ağırlığında, bin 600 ton kaldırma kapasiteli 165 metre uzunluğundaki devasa vincin montaj işlemleri ise büyük bir titizlikle sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi'nin hareket edeceği tarihe ilişkin açıklama yaparak geminin 29 Mayıs'ta Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurmuştu. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıkları tamamlandığı ve İstanbul Boğazından geçişi için hazır olduğu ifade edildi. Bakan Dönmez, daha önceki açıklamasında Fatih Sondaj Gemisinin 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurmuştu.

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Fatih Gemisinin sefer tarihi belli oldu! SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ DUYURDU! FATİH GEMİSİ'NİN SEFER TARİHİ BELLİ OLDU!

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