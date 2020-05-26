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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Fatih Gemisi'nin sefer tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,"Fatih Sondaj Gemimiz ’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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FATİH'İN SEFER TARİHİ BELLİ OLDU!

Enerji ve , Fatih sondaj gemisinin 'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin, İstanbul Boğazı geçişi için hazır olduğunu aktardı.

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Fatih Gemisi'nin sefer tarihi belli oldu! | VİDEO SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ DUYURDU! FATİH GEMİSİ'NİN SEFER TARİHİ BELLİ OLDU! | VİDEO

Paylaşımında geminin Karadeniz seferi için hareket edeceğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek."

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