Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Fatih Gemisi'nin sefer tarihi belli oldu!
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin, İstanbul Boğazı geçişi için hazır olduğunu aktardı.
Paylaşımında geminin Karadeniz seferi için hareket edeceğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek."
Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 26, 2020
Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek. 🇹🇷🌊#FatihKaradenizde pic.twitter.com/9b15BgEY0g
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