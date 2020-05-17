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Son dakika: Siyasette "kiralık vekil" tartışması! CHP neden vekil veririz dedi? |Video

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Giriş: 17.05.2020 17:25
Güncelleme:17.05.2020 17:33
Siyasette CHP'nin "kiralık vekil" tartışması sürüyor. CHP neden yeni partilere "grup kurması için vekil veririz" dedi? A Haber canlı yayınına katılan MHP Grupbaşkanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "'CHP kiralıktır' CHP’ye oy veren seçmen vekillerini başka partilerine kiralasın diye oy vermiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

Siyasette CHP'nin "kiralık vekil" tartışması sürüyor. CHP neden yeni partilere "grup kurması için vekil veririz" dedi? A Haber canlı yayınına katılan MHP Grupbaşkanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "'CHP kiralıktır' CHP'ye oy veren seçmen vekillerini başka partilerine kiralasın diye oy vermiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdiden kiralık vekil sözü verdi CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞİMDİDEN KİRALIK VEKİL SÖZÜ VERDİ

Son dakika: Siyasette kiralık vekil tartışması! CHP neden vekil veririz dedi? |Video
Son dakika: Siyasette "kiralık vekil" tartışması! CHP neden vekil veririz dedi? |Video
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