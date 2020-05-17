Son dakika: Siyasette "kiralık vekil" tartışması! CHP neden vekil veririz dedi? |Video

Siyasette CHP'nin "kiralık vekil" tartışması sürüyor. CHP neden yeni partilere "grup kurması için vekil veririz" dedi? A Haber canlı yayınına katılan MHP Grupbaşkanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "'CHP kiralıktır' CHP’ye oy veren seçmen vekillerini başka partilerine kiralasın diye oy vermiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

Siyasette CHP'nin "kiralık vekil" tartışması sürüyor. CHP neden yeni partilere "grup kurması için vekil veririz" dedi? A Haber canlı yayınına katılan MHP Grupbaşkanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "'CHP kiralıktır' CHP'ye oy veren seçmen vekillerini başka partilerine kiralasın diye oy vermiyor herhalde" ifadelerini kullandı.