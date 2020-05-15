Son dakika: Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 13 rehber! |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şu şekilde...

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha hazırladı.

İŞTE REHBERDE YER ALAN DETAYLAR:

Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

Şantiyelerde Alınacak Önlemler

Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

Madenlerde Alınacak Önlemler

MADEN VE ŞANTİYELER İÇİN REHBERİN DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ve şantiyelerde alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şöyle:

Günlük ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olanları belirlemek için çalışanların takibini yapmak.

Servis olarak kullanılan araçların girişlerine el antiseptiği konulması.

Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi.

Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması.

Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin sosyal mesafeyi koruyacak şekilde planlanması ve takip edilmesi.

Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması.

Ofis alanlarında maske kullanılması.

Mümkün durumlarda vardiyaların bölünerek yoğunluk azaltılması.