15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 13 rehber! |Video

Son dakika: Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 13 rehber! |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2020 09:34
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şu şekilde...

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha hazırladı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığından normalleşme süreci için 13 rehber! SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞINDAN NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN 13 REHBER!

İŞTE REHBERDE YER ALAN DETAYLAR:

Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

Şantiyelerde Alınacak Önlemler

Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

Madenlerde Alınacak Önlemler

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

MADEN VE ŞANTİYELER İÇİN REHBERİN DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ve şantiyelerde alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, madenlerde ve şantiyelerde yeni tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tedbirler şöyle:

Günlük ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olanları belirlemek için çalışanların takibini yapmak.

Servis olarak kullanılan araçların girişlerine el antiseptiği konulması.

Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi.

Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması.

Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin sosyal mesafeyi koruyacak şekilde planlanması ve takip edilmesi.

Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması.

Ofis alanlarında maske kullanılması.

Mümkün durumlarda vardiyaların bölünerek yoğunluk azaltılması.

Normalleşme süreci için 13 rehber!
Normalleşme süreci için 13 rehber!
HDP'li 3 belediyeye terör soruşturması
HDP'li 3 belediyeye terör soruşturması
Fatih Portakal’ın kaçak çiftliği
Fatih Portakal’ın kaçak çiftliği
Millet ittifakında neler oluyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
Millet ittifakında neler oluyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
CHP politikalarının mahkumu olursunuz
"CHP politikalarının mahkumu olursunuz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü paylaşımı
''İkinci dalga'' neden daha büyük tehlike? Prof. Dr. Celalettin Kocatürk A Haber'de değerlendirdi
''İkinci dalga'' neden daha büyük tehlike? Prof. Dr. Celalettin Kocatürk A Haber'de değerlendirdi
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
AK Parti'den flaş kongre kararı
AK Parti'den flaş kongre kararı
Tek parti iktidarının bitişinin 70. yıl dönümü!
Tek parti iktidarının bitişinin 70. yıl dönümü!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi
İmamoğlu hakaret etmişti! İşte yolcuların ifadesi
İmamoğlu hakaret etmişti! İşte yolcuların ifadesi
Daha Fazla Video Göster