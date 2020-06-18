18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 18 Haziran verilerine açıkladı! Ölü sayısı yükseliyor |Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 18 Haziran verilerine açıkladı! Ölü sayısı yükseliyor |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 20:46
Güncelleme:18.06.2020 20:53
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabı üzerinden 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Dün 19 olan hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 21'e yükseldi. 48.412 kişiye test yapıldı bu kişilerden 1.304 kişide pozitif vakaya rastlandı. İyileşen sayısı ise son 3 günlük verilerin en yükseğine ulaşarak 1.382 oldu. Türkiye'de 18 Haziran Perşembe günü itibariyle toplam görülen vaka sayısı 184.031 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.882'e yükseldi.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabı üzerinden 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Dün 19 olan hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 21'e yükseldi. 48.412 kişiye test yapıldı bu kişilerden 1.304 kişide pozitif vakaya rastlandı. İyileşen sayısı ise son 3 günlük verilerin en yükseğine ulaşarak 1.382 oldu.

Türkiye'de 18 Haziran Perşembe günü itibariyle toplam görülen vaka sayısı 184.031 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.882'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakan Koca verileri açıkladı! Ölü sayısı artıyor
Bakan Koca verileri açıkladı! Ölü sayısı artıyor
AK Partili Turan'dan HDP'ye sert tepki
AK Partili Turan'dan HDP'ye sert tepki
Yıldırım açıkladı: TBMM Başkanlığına aday mı?
Yıldırım açıkladı: TBMM Başkanlığına aday mı?
Yakalanan teröristle ilgili flaş CHP detayı
Yakalanan teröristle ilgili flaş CHP detayı
Ortaköy'de tarihi kalıntılar paramparça edildi
Ortaköy'de tarihi kalıntılar paramparça edildi
HDP’li vekilin Dağa çıkar savaşırdık tepki
HDP’li vekilin "Dağa çıkar savaşırdık" tepki
Hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
ABD'li emekli generalden YPG-PKK itirafı
ABD'li emekli generalden YPG-PKK itirafı
Libya'da gündemde hangi konular vardı?
Libya'da gündemde hangi konular vardı?
HDP'li Paylan’ı terleten soru!
HDP'li Paylan’ı terleten soru!
Bakan Kurum'dan Bingöl depremi açıklaması
Bakan Kurum'dan Bingöl depremi açıklaması
Terör örgütünün 'para kasası' yakalandı
Terör örgütünün 'para kasası' yakalandı
Daha Fazla Video Göster