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07.02.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'Çin kararı' açıklaması... |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Çin'den getirilen Türk vatandaşları) Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı." dedi. Öte yandan Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." açıklamasında bulundu. Detaylar A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanı , " takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı." açıklamasında bulundu.

KRİTİK ÇİN KARARI! "ÇİN'DEN HER TÜRLÜ HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATI DURDURULDU"

Koca, "'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." dedi.

"AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇİN'E RESMİ YAZI GÖNDERDİ"

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında ayrıca "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerine yer verdi.

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