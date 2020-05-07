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Son dakika: RTÜK'ten Halk TV'ye en üst sınırdan 'darbe' cezası |Video

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07.05.2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı programda 'darbe' mesajı vermişti. Kaftancıoğlu'nun sözlerinin suç teşkil ettiği gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye en üst sınırdan ceza verdi. RTÜK ayrıca söz konusu televizyon kanalına idari para cezasının yanında 5 kezde program durdurma cezası verdiğini açıkladı. Öte yandan İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu “Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı programda 'darbe' mesajı vermişti.

Kaftancıoğlu'nun sözlerinin suç teşkil ettiği gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye en üst sınırdan ceza verdi. RTÜK ayrıca söz konusu televizyon kanalına idari para cezasının yanında 5 kezde program durdurma cezası verdiğini açıkladı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.

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