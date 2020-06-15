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Son dakika: PKK'ya Kuzey Irak'ta vurucu operasyon! Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında değerlendirdi: Türkiye’nin artık iki dudağının arasında |Video

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Giriş: 15.06.2020 09:34
Güncelleme:15.06.2020 09:45
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal operasyonu kapsamında "81 hedef imha edildi uçaklarımızı emniyetle üsse döndü" açıklamasını yaptı. Düzenlenen operasyon nasıl yapıldı? Terör örgütüne ait hangi kritik noktalar vuruldu? Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Pençe-Kartal operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tokmakoğlu, "Türkiye’nin artık iki dudağının arasında. Türkiye ne derse ne tarafa doğru bakıyorsa bunun komşuları olan fiili komşuların ABD ve Rusya’nın dikkate alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal operasyonu kapsamında "81 hedef imha edildi uçaklarımızı emniyetle üsse döndü" açıklamasını yaptı. Düzenlenen operasyon nasıl yapıldı? Terör örgütüne ait hangi kritik noktalar vuruldu? Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Pençe-Kartal operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tokmakoğlu'nun açıklamaların satır başları;

PKK ÇARESİZLİK İÇİNDE

Türkiye içerisinde bundan 10 yıl önce konuşuyor olsaydık 4-5 bin teröristin varlığından bahsedecektik şimdi ise 500'lerle ifade edilebilen bir rakama indi. Türkiye'de PKK unsurlarının bir hayli çaresizlik içerisinde olduğu ve dışarıya kaçtıklarını ve yapmak istedikleri her neyse bunu uluslararası terör örgütü niteliği ile artık yapmak durumunda kaldıklarını görüyoruz.

BÜYÜK BİR İSTİHBARAT FAALİYETİ NETİCESİ

Böyle bir harekatın yapılıyor olması büyük bir istihbarat faaliyetinin neticesinde gerçekleşiyor.

ABD'NİN KAFASI KARIŞIK

ABD'nin bölgede ne yapmak istediğini Pentagon bile anlamış değil. Çünkü Beyaz Saray ile aralarında farklı görüşler var.

TÜRKİYE'NİN İKİ DUDAĞININ ARASINDA

Bölgesel bir terör konusu söz konusu burada bununla ilgili olarak hem güç boşluğunu doldurmak hem de bölgedeki istikrarı temin etmek maksadıyla Türkiye fazlasıyla burada elinden geleni yapıyor. Barışın gelmesi demek Türkiye'nin artık iki dudağının arasında. Türkiye ne derse ne tarafa doğru bakıyorsa bunun komşuları olan fiili komşuların ABD ve Rusya'nın dikkate alması gerekiyor.

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