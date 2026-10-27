Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Kavga eden futbolcuları hangi cezalar bekliyor

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sahada yaşanan gerginlikte Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü. Peki, derbi sonrası yaşanan olaylara karışan futbolcuları hangi disiplin cezaları bekliyor? Olayların perde arkasını ve olası cezaları A Spor ekibinden Emre Kaplan değerlendirdi.