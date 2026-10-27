-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Kavga eden futbolcuları hangi cezalar bekliyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Kavga eden futbolcuları hangi cezalar bekliyor

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sahada yaşanan gerginlikte Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü. Peki, derbi sonrası yaşanan olaylara karışan futbolcuları hangi disiplin cezaları bekliyor? Olayların perde arkasını ve olası cezaları A Spor ekibinden Emre Kaplan değerlendirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası arbede! İki takım birbirine girdi
Sonraki Video
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası arbede! İki takım birbirine girdi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar