15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Pençe-Kartal Operasyonu'nu Harekat Merkezi'nden idare ediyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Pençe-Kartal Operasyonu'nu Harekat Merkezi'nden idare ediyor

Son dakika haberleri... ve , Pençe-Kartal 'nden sevk ve idare ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
BAKAN AKAR OPERASYONU HAREKAT MERKEZİ'NDEN İDARE EDİYOR

ve , Pençe-Kartal 'nden sevk ve idare ediyor.

Detaylar gelecek...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA