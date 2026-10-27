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Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan ve eşi dahil 17 kişi gözaltında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan ve eşi dahil 17 kişi gözaltında

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri altında belediye binasında yürütülen ve yaklaşık 5 saat süren aramalar tamamlandı. Aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulduğu bildirildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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