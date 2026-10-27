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Emeklilere yıl sonuna kadar yasal düzenleme! Zam ve yeni formülde hangi adımlar atılacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emeklilere yıl sonuna kadar yasal düzenleme! Zam ve yeni formülde hangi adımlar atılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yasal düzenleme mesajının ardından gözler atılacak adımlara çevrildi. Emeklilere yönelik yeni formüller ve olası zam oranları merak edilirken A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin ile kameraman Taşkın Ural gelişmeleri aktardı. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş ise A Haber canlı yayınında muhtemel rakamları ve düzenlemeye ilişkin beklentileri değerlendirdi.

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