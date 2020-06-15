15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Son dakika haberleri... Twitter hesabından yapılan açıklamada, " başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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PENÇE-KARTAL OPERASYONU BAŞLADI

, 'nun başladığını duyurdu. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." denildi.

Detaylar gelecek...

Pençe-Kartal Operasyonu başladı | VİDEO PENÇE-KARTAL OPERASYONU BAŞLADI | VİDEO

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