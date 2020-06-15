Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." denildi.
Detaylar gelecek...
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