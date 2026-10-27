Milyonlarca emekliye müjde! Başkan Erdoğan duyurdu: Yıl sonuna kadar tarihi düzenleme geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği müjdeyi vererek gelirlerin iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis'e geleceğini açıkladı. Emeklilerin yaşam standartlarını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefleyen düzenlemenin detaylarını A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ile birlikte değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, masadaki kök maaş düzenlemesi, intibak formülü, yeni maaş bağlama sistemi ve refah payı ihtimallerini tek tek anlattı.