Büyükçekmece ve Bağcılar'daki çifte cinayette yeni detaylar! Şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde peş peşe işlenen iki cinayete ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, arkadaşlarını öldürdüğü belirtilen şüpheliyi otomobil içerisinde öldüren kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Cinayetler arasındaki bağlantıya ve soruşturmadaki son gelişmelere ilişkin ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.