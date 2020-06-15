Bakan Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüştü
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar sınır ötesindeki 81 hedefi teröristlerin başlarına yıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın ardından dönüş yolunda telsizden pilotları tebrik ederek, "Terör yuvaları yerle bir edildi" dedi.
TSK, son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artıran PKK terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla icra edilen harekatın detayları dikkat çekti. Harekatı, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadeleriyle kamuoyuna duyuran Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile harekatı takip etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Herakat Merkezi'nde harekat öncesinde brifing alan Akar ve komutanların talimatlarının ardından harekat başladı. Akar ve komutanlar, operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.
"HEDEFLER ÖZENLE SEÇİLDİ"
Yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri şok harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'taki terör yuvalarını bombaladı. 'Pençe-Kartal Operasyonu' adı verilen harekat öncesinde hedefler özenle seçildi. Harekatın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen harekatın icrasında da sergilendi. Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler savaş uçakları tarafından imha edilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
81 HEDEF İMHA EDİLDİ
Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra İHA'lar da görev aldı. Bunların yanı sıra havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçakları da harekata katıldı. Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta belirlenen hedefler bir bir vuruldu. Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında söz konusu bölgelerdeki 81 hedef kısa bir sürede imha edildi. Uçakların hedefleri vurmasının hemen ardından mağaralarda ikincil patlamaların meydana gelmesi dikkat çekti. Söz konusu patlamaların hedeflerdeki mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı meydana geldiği belirlendi.
SİVİL HASSASİYETİ
Vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edildi. Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.
AKAR'DAN PİLOTLARA TEBRİK
Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Pilotları başarıyla tamamladıkları görevlerinden dolayı tebrik eden Akar, şunları söyledi:
"Pençe-Kartal Operasyonumuz sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar."
Pilotlar da Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden "Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı.
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