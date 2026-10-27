Maltepe'de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor: Yeni evler hazır

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi olan vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerinin çarşamba gününden itibaren Esenkent Mahallesi'ndeki İETT Blokları'nda bulunan konutlarının anahtarlarını teslim alabileceğini, diğer hak sahiplerinin ise TOKİ aracılığıyla evlerini yerinde dönüştürebileceğini açıkladı.