Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de Pençe-Kartal Operasyonu'nu değerlendirdi | VİDEO

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu hakkında A Haber'e konuştu. Operasyonu değerlendiren Başbuğ, "Türkiye Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Libya'da terörle mücadelesini tek başına sürdürüyor." şeklinde konuştu.

A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Pençe-Kartal Operasyonu için, "Terörle mücadelemiz virüs ya da her hangi bir nedenden dolayı sekteye uğramış değil." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TEK BAŞINA MÜCADELE EDİYOR"

Terörle mücadelenin duraksamadan devam ettiğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ, "Sürekli ilerleyen ve genişleyen süreçle birlikte terörle mücadelemiz sürüyor. Türkiye Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Libya'da terörle mücadelesini tek başına sürdürüyor. Hem ülke içinde hem de ülke dışında amansız bir mücadele var" dedi.

Ülke içindei terörist sayısının 500'ün altına indiğini hatırlayan Başbuğ, "Çok yakın bir döneme kadar biz 10 binli rakamları konuşuyorduk. Çemberin daraldığını ve terör odaklarının tek tek yok edildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.