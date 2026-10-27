Emeklilere yönelik yeni adımlar neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin gelirini iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis’in takdiriyle hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıklaması, yeni maaş formüllerini gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem; kök maaşlara kademeli artış, taban maaş makasının daraltılması, intibak düzenlemesi ve prim gün sayısına göre maaş sistemi seçeneklerini değerlendirdi. Erdem, düzenlemenin ayrıntılarının henüz netleşmediğine dikkat çekti.