Diyarbakır'da TIR'ın gizli bölmesinden 55 kaçak göçmen çıktı! Polis ekipleri düzeneği ortaya çıkardı

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, Mardin yolu üzerindeki Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Dorsenin tabanında demir profillerle oluşturulan ve üzeri damlama borularıyla gizlenen bölmede Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen İ.Ç. gözaltına alınırken göçmenlerin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.