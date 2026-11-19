Trabzon'da ulaşımda devrim niteliğinde proje! 16,2 kilometrelik raylı sistem için çalışmalar sürüyor

Trabzon'un gelecek 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenen raylı sistem projesinde çalışmalar hız kazandı. 1 Eylül 2026'da temeli atılan projenin ilk etabı, Akçaabat'tan Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak. 16,2 kilometrelik hatta 16 istasyon yer alacak. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi çevresinde iş makineleriyle yürütülen çalışmaların, kent trafiğini rahatlatacak yeni bir ulaşım ağının temelini oluşturması bekleniyor.