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Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’
Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-Kartal operasyonunun devamı niteliğindeki Pençe-Kaplan operasyonu başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’ ifadeleri kullanıldı. Operasyona dair detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan paylaştı.