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Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’

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Giriş: 17.06.2020 01:27
Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-Kartal operasyonunun devamı niteliğindeki Pençe-Kaplan operasyonu başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’ ifadeleri kullanıldı. Operasyona dair detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan paylaştı.
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