Büşra Dirgen Özdemir CHP'den istifa etti! AK Parti'ye mi katılacak?

CHP'de yeni istifalar yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir ile Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa etti. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Özdemir'in istifasının parti üyelik sistemine yansıdığını açıkladı. Bir süredir kapalı olan sosyal medya hesaplarını yeniden açmasıyla dikkat çeken Özdemir'in, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak parti rozetini takabileceği iddia ediliyor. Büşra Dirgen Özdemir, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine getirilmişti.