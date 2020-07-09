Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenci bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor "Okullar ne zaman açılacak?", "31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?". Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların 31 Ağustos'ta açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte okulların ne zaman açılacağının cevabı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı" sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler rehberine okullarımız ne kadar hazır?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların açılmasının bir ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması demek olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin bu günden okulların açılacağı hafta ne olacağını bilemeyeceğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"(Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı) sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Biz her zaman söylüyoruz ki veriye dayalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare yaparak, değerlendirmeler yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci derecede önemli. Biz, 'okul açılsın mı, açılmasın mı' diye karar verirken elbette kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler ve benzeri hususlar dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz ama bu günden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. Bunu açıklayacağız ki herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık. Biz aylardır hazırlanıyoruz. Bu bizim karşımıza yeni çıkmış bir konu değil."

Sağlık Bakanlığının genel olarak bütün sektörler için hazırladığı bir rehber olduğunu aktaran Selçuk, eğitim, öğretim ortamları için rehberdeki verilerin biraz daha özelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"BİR YIL SONRASININ BÜTÜN İÇERİKLERİNİ BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Son bir haftada Sağlık Bakanlığı ile birçok görüşme yaptıklarını ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, "Şayet ' Gerekli şartlar sağlanırsa okullar 31 Ağustos'ta açılsın' denilirse, hiçbir sıkıntı olmaz, eğer sağlıklı bir ortam söz konusuysa. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok. 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve belirli aralıklarla, azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp, karma bir model deneyin' denilirse biz buna da hazırız. Niye hazırız? Çünkü bir yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. Yani o kadar hazırız." ifadelerini kullandı.

Sınıflarda alınacak tedbirlerin uygulamalı olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta da biz bu süreçleri yapılandırıyoruz. Bizim ölçümüz şu; çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Diyeceksiniz ki, 'Bütün çocuklar bu okula, bu metre içinde nasıl sığacak?" Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki... Bizim yapmak istediğimiz şu; eğer 'çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse sağlık koşulları açısından biz ona göre seyreltiriz. 'Derslerin bir kısmı seyreltilsin ve ders çizelgesi yarı yarıya insin' denilirse biz seyreltiriz. Dolayısıyla bu işin teknik kısmı bize ait, uzmanlara ait. Lütfen şundan emin olun, gereken bütün tedbirleri fazlasıyla alıyoruz. Çünkü biz sadece bir çocuk için, ülkenin bütün çocukları için kaygılanıyoruz, bir ülke için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz."

Bütün velilerin rahat olması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Neye ihtiyaç varsa biz bunun için mali ve fiziksel koşullarıyla, psikolojik hazırlığıyla buna hazırız." dedi.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Bir gazetecinin "Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

Derslerin seyreltilmesi durumunda öğretmenlerin daha fazla ders verme imkanına sahip olacağının altını çizen Selçuk, bu sene 40 bin öğretmen alacaklarını, problem yaşamamak için her türlü tedbire uyacaklarını söyledi.

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak hususlar olduğunu ve bu konuların daha sonra değerlendirileceğini, salgınla ilgili hususlarda kurumların ortak karar aldığını dile getirdi.

Okullardaki yüz yüze eğitime ilişkin sağlığın birinci koşul olduğunu, eğitimin ve eğitim bilimlerinin bazı kuralları olduğunu, pedagojik olarak prensiplere baktıklarını belirten Selçuk, "Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız." diye konuştu.

BAKANLIK, FORMASYONU ÜCRETSİZ VERECEK

Öğretmen atamalarına temel teşkil eden pedagojik formasyon atamalarına ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebinin yüz binlerce üniversite mezunu gencin formasyon belgesine yüklü miktarda ücret ödeyerek sahip olması ve sonrasında beklentiye girmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Formasyon gerekiyorsa, ki gerekiyor, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz. Hiç kimsenin yüklü miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. 'Siz sınavı kazanın, biz bunu ücretsiz vereceğiz.' Yükseköğretim Kurulu ile çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirildi. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı bununla ilgili gereken kararı tamama erdirdi. 2020'nin sonunda, 2021'in başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyerek bu çalışmayı hayata geçirdik."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açıklamalarının ardından bir grup gazetecinin formasyonla ilgili sorularına şu şekilde yanıt verdi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliği ve koordinasyonuyla eğitim fakültesi dışında öğretmenliğe kaynaklık eden diğer fakülte mezunlarının öğretmenlik becerileri kazanmalarına ilişkin Pedagojik Formasyon Programı Talim ve Terbiye Kurulunun son kararı ile yeniden yapılandırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde Pedagojik Formasyon Programı olarak sertifika düzeyinde Yükseköğretim Kurumları tarafından verilen eğitimler, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı olarak lisansüstü düzeyde yine Yükseköğretim Kurumları tarafından sağlanacaktır. Hali hazırda pedagojik formasyon sertifikasına sahip olanlar ile halen sertifika programlarına devam eden öğrencilerin bir hak kaybı söz konusu değildir. Uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir."

"ÖZEL OKULLARIN TEMSİLCİLERİNİN TAMAMIYLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

"Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.

Selçuk, "Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.