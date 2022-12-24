24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MSB'de değerlendirme toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi terörle mücadelede son durumu açıkladı! NATO'ya Yunanistan çağrısı

Son dakika: MSB'de değerlendirme toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi terörle mücadelede son durumu açıkladı! NATO'ya Yunanistan çağrısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2022 11:49
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalara bulundu. Bakanı Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Akar, "Tüm operasyonlarımız komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsuru hedef alınarak yapılmaktadır. Maalesef içimizde ve çoğunlukla dışarda çoğunlukla siyasi ve bazı medya mensupları Türklerin Kürtlere karşı operasyonu şeklinde tarif etmeleri tamamen yanlıştır ve alçaklıktır." diyeyerek sert çıktı. NATO'ya Yunanistan çağrısı yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO’ya Yunanistan çağrısı
NATO'ya Yunanistan çağrısı
Avrasya Tüneli 6 yaşında!
Avrasya Tüneli 6 yaşında!
İtalyan siyasetçiden Türkiye’ye övgü!
İtalyan siyasetçiden Türkiye’ye övgü!
Asgari ücretle neler değişecek?
Asgari ücretle neler değişecek?
Erzurum Başkan Erdoğan’ı bekliyor!
Erzurum Başkan Erdoğan'ı bekliyor!
Erzurum Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Puşiderler ilmek ilmek işleniyor!
Puşiderler ilmek ilmek işleniyor!
Çocuklarda 5’li virüs tehlikesi uyarısı
Çocuklarda 5’li virüs tehlikesi uyarısı
Türkiye’nin umudu Türk gençliği!
Türkiye’nin umudu Türk gençliği!
Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde
Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde
Nevşin Mengü’den ’Altılı Masa’ itirafı
Nevşin Mengü'den 'Altılı Masa' itirafı
Halk TV Fransa’daki saldırıyı Türkiye’ye mal etti
Halk TV Fransa'daki saldırıyı Türkiye'ye mal etti
Daha Fazla Video Göster