Son dakika: MSB'de değerlendirme toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi terörle mücadelede son durumu açıkladı! NATO'ya Yunanistan çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalara bulundu. Bakanı Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Akar, "Tüm operasyonlarımız komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsuru hedef alınarak yapılmaktadır. Maalesef içimizde ve çoğunlukla dışarda çoğunlukla siyasi ve bazı medya mensupları Türklerin Kürtlere karşı operasyonu şeklinde tarif etmeleri tamamen yanlıştır ve alçaklıktır." diyeyerek sert çıktı. NATO'ya Yunanistan çağrısı yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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