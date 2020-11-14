Son dakika: MSB duyurdu: Rus heyet ile toplantılar sürecek

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi. Öte yandan MSB, Karabağ'daki ateşkese ilişkin açıklamasında Rusya ile ortak gözetleme merkezine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.