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Son dakika: MİT tırları davasında flaş haber! |Video

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Giriş: 06.07.2020 15:29
Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı görülen duruşmaya tutuklu 12 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, bir sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığın ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 40,5 yıla kadar, 21 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan S.G'nin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından 50,5 yıl, K.K.K'nin ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçlarından 30,5 yıla kadar hapsi istendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'ın da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 43,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada MİT tırlarını durduranlardan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da arasında bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle haklarındaki davanın reddine, 10 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Duruşmada tutuklu sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ADANA VE HATAY'DA MİT TIRLARININ DURDURULMASI

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Tırların durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dosya, Adana'ya gönderilmişti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların da dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

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