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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular

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Giriş: 24.09.2020 09:16
Güncelleme:24.09.2020 09:18
Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. MGK’nın gündeminde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya’da Serrac’ın istifası sonrası çizilecek yeni yol haritası, terörle mücadele ve koronavirüs olacak.

Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. MGK'nın gündeminde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya'da Serrac'ın istifası sonrası çizilecek yeni yol haritası, terörle mücadele ve koronavirüs olacak.

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