Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.