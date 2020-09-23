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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi

Son dakika haberi... Başkan , bugün saat 16:30’da Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00’da Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğandan Doğu Akdeniz diplomasisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞU AKDENİZ DİPLOMASİSİ

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