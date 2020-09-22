Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de konferans çağrısı ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki video mesajında "Kıbrıs'ta Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans yapılmalı" sözleri ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de Türkiye nasıl bir strateji izleyecek? Başkan Erdoğan'ın bu yeni hamlesini Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuh Özkan Erbay ve Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol A Haber canlı yayınında yorumladı.