Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme: Duruşma 2 Aralık'a ertelendi

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı araçla ATV sürücülerine çarparak Aci'nin ölümüne neden olduğu belirtilen Timur Cihantimur'un yargılandığı davada mahkeme, sanığın Türkiye'ye iade sürecinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi. ABD'de tutuklu bulunan Cihantimur'un iade süreci devam ederken, kazada araçta bulunan diğer kişinin ifadeleri de duruşmada gündeme geldi.