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11 Eylül saldırılarının 25. yılı! ABD'de acı bilanço ve değişen dünya düzeni
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

11 Eylül saldırılarının 25. yılı! ABD'de acı bilanço ve değişen dünya düzeni

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler New York, Washington ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anılıyor. 2001'de El-Kaide tarafından kaçırılan 4 yolcu uçağıyla gerçekleştirilen saldırılarda 2 bin 977 kişi hayatını kaybederken, sonraki yıllarda enkaz bölgesinde görev yapan çok sayıda kişi de sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'daki anma törenine katılması beklenirken, saldırıların ardından özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Washington'ın bölge politikası yeniden gündemde.

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