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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Giriş Tarihi:
11 Eylül 2026 11:40
ahaber.com.tr Haber Merkezi
9 aydır kayıptı Müge Anlı 1 günde buldu
16 yaşındaki Hiranur Taşçı, 9 aylık arayışın ardından Müge Anlı’nın canlı yayınına çıktı. Ailesi büyük sevinç yaşarken genç kız, anne ve babasıyla barışmayı reddetti.
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