-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
9 aydır kayıptı Müge Anlı 1 günde buldu
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

9 aydır kayıptı Müge Anlı 1 günde buldu

16 yaşındaki Hiranur Taşçı, 9 aylık arayışın ardından Müge Anlı’nın canlı yayınına çıktı. Ailesi büyük sevinç yaşarken genç kız, anne ve babasıyla barışmayı reddetti.

Sıradaki Video

Sonraki videoyu oynat

Diğer Videolar