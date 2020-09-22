Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü

EGEMEN BİR LİBYA'YA DESTEK!

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.