Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü
Son dakika haberine göre, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Bakan Hulusi Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.
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Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.
Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
EGEMEN BİR LİBYA'YA DESTEK!
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.
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