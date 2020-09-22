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Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü

Son dakika haberine göre, , Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Bakan tarafından, ve arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü

Bakanlığındaki görüşmede, 'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

EGEMEN BİR LİBYA'YA DESTEK!

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

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