Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den Burdur'da önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı yarın kaybedecek

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Burdur'da kendisini bekleyen on binlerce kişiye 14 Mayıs seçimleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı açıklamada "Zillet İttifakı ve Kılıçdaroğlu yarın kaybedecek" dedi.

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