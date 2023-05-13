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Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den Burdur'da önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı yarın kaybedecek

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Giriş: 13.05.2023 15:01
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Burdur'da kendisini bekleyen on binlerce kişiye 14 Mayıs seçimleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı açıklamada "Zillet İttifakı ve Kılıçdaroğlu yarın kaybedecek" dedi.
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