Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, “Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.” dedi.

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