Mesut Hakkı Caşın: Yunanistan müttefikliğe sığmayacak şekilde yalan söylüyor

Yunanistan'a ait 4 savaş uçağı "TCG Çeşme" gemisini Ege'de taciz etti. Yunanistan ise bu iddiaları reddetti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise yaşanan bu son dakika gelişmesinin A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bunun bir taciz olduğunu ve anında karşılık verildiğini söylediği açıklamaya dikkat çeken Caşın, Yunanistan'ın müttefikliğe sığmayacak şekilde yalan söylediğini ifade etti.

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