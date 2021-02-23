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Mesut Hakkı Caşın: Yunanistan müttefikliğe sığmayacak şekilde yalan söylüyor

A Haber
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Giriş: 23.02.2021 17:42
Güncelleme:23.02.2021 17:46
Yunanistan'a ait 4 savaş uçağı "TCG Çeşme" gemisini Ege'de taciz etti. Yunanistan ise bu iddiaları reddetti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise yaşanan bu son dakika gelişmesinin A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bunun bir taciz olduğunu ve anında karşılık verildiğini söylediği açıklamaya dikkat çeken Caşın, Yunanistan'ın müttefikliğe sığmayacak şekilde yalan söylediğini ifade etti.
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