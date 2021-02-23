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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Mesut Hakkı Caşın: Yunanistan müttefikliğe sığmayacak şekilde yalan söylüyor Giriş: 23.02.2021 17:42 Güncelleme:23.02.2021 17:46 Yunanistan'a ait 4 savaş uçağı "TCG Çeşme" gemisini Ege'de taciz etti. Yunanistan ise bu iddiaları reddetti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise yaşanan bu son dakika gelişmesinin A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bunun bir taciz olduğunu ve anında karşılık verildiğini söylediği açıklamaya dikkat çeken Caşın, Yunanistan'ın müttefikliğe sığmayacak şekilde yalan söylediğini ifade etti. DİĞER