Netanyahu başbakanlık ısrarından geri adım attı! Eisenkot ile kritik görüşme başladı
İsrail'de koalisyon düğümü çözülemezken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönetim ısrarından geri adım atarak dönüşümlü başbakanlık teklifinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Gadi Eisenkot'un müzakere çağrısının ardından iki isim arasındaki görüşme başladı. Peki, İsrail'de birlik hükümeti kurulacak mı? Netanyahu'nun yeni hamlesi koalisyon krizini çözecek mi? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, Kudüs'ten gelişmeleri aktardı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr