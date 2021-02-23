Son dakika | Hulusi Akar'dan Ege'deki Yunan tacizine tepki: Gereken cevap verildi |Video

Son dakika haberleri... Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti. Yunanistan'ın tacizi hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Talihsiz bir hareket, gereken cevap verildi" ifadelerine yer verdi.

BAKAN AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Yunanistan'ın tacizi hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Talihsiz bir hareket, gereken cevap verildi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri bu. Dün meydana geldi. Dolayısyıla bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"