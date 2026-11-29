Antalya'da motokuryeden kadına yumruklu saldırı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mobil uygulama üzerinden market siparişi veren bir kadın, siparişini getiren motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı. İddiaya göre adres nedeniyle başlayan tartışmada kadını duvar dibine sıkıştıran kurye, yumruk atarak bayılttığı kadını yerde bırakıp siparişleri de alarak bölgeden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan kadının burnunun ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması sonucu da yaralandığı öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken kadının kızı, sosyal medya üzerinden saldırganın bulunarak cezalandırılmasını istedi.