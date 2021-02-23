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Yunanistan'dan geri vites! İnkar ettiler A Haber muhabiri canlı yayında anlattı |Video

A Haber
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Giriş: 23.02.2021 16:31
Güncelleme:23.02.2021 17:51
Yunanistan'a ait 4 F-16 savaş uçakğı "TCG Çeşme" adlı gemiye yönelik provokatif saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen gerekli karşılık sonrası Yunanistan'a ait savaş uçakları bölgeyi terk etti. Peki bu taciz Yunan medyasına nasıl yansıdı? A Haber muhabiri Manolis Kostidis canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Kostidis, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığının yapılan tacizi reddettiğini, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin ise iddia edilen bölgede uçuş yapılmadığını duyurduğunu söyledi.
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Son dakika: Yunanistan yine haddini aştı! Yunan F-16larından Türk gemisine taciz SON DAKİKA: YUNANİSTAN YİNE HADDİNİ AŞTI! YUNAN F-16'LARINDAN TÜRK GEMİSİNE TACİZ

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